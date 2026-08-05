📷❗️Модернизированный полевой телефонный аппарат ТА-23 производства ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» представляет собой надежное средство проводной связи, сертифицированное и принятое на снабжение Госкомвоенпромом.
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📷❗️Модернизированный полевой телефонный аппарат ТА-23 производства ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» представляет собой надежное средство проводной связи, сертифицированное и принятое на снабжение Госкомвоенпромом.