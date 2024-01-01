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Кадыров сообщил о создании в Чечне нового города Ойсхар

Кадыров сообщил о создании в Чечне нового города Ойсхар

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в республике нового города Ойсхар.В своем официальном Telegram-канале глава региона отметил, что новый населенный пункт получил городской статус и включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

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