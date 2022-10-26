Поражение маршала Виктора в бою под Чашниками

Виктор Мазуровский. Бивуак отступающей армии Наполеона Общее положение После сражения под Полоцком (Поражение французской армии во втором сражении под Полоцком), 2-й корпус под началом генерала Леграна (Сен-Сир был ранен) отступил на юг к Чашникам.
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