Военное обозрение

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Поражение маршала Виктора в бою под Чашниками

Поражение маршала Виктора в бою под Чашниками

Виктор Мазуровский. Бивуак отступающей армии Наполеона Общее положение После сражения под Полоцком (Поражение французской армии во втором сражении под Полоцком), 2-й корпус под началом генерала Леграна (Сен-Сир был ранен) отступил на юг к Чашникам.

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