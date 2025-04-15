НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Агеев
    Прости, Овечкин, мне не до тебя.   Меня твои не трогают рекорды!   Я там душой, где сущий ад терпя,   стоят бойцы и л...Жуков о том, что ...
  • Александр Агеев
    Прости, Овечкин, мне недо тебя.        Меня твои не трогают рекорды!    Я там душою,Жуков о том, что ...
  • Вячеслаа Кожухов
    Чем можно гордиться, когда зарабатываешь деньги в чужой стране.Министр спорта Де...

Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты

Партии проходили 14 апреля. Гран-при ФИДЕ Женщины Пятый этап Пуна, Индия 1-й тур Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Саломе Мелия (Грузия) – 1:0 Чжу Цзиньэр (Китай) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0 Алина Кашлинская (Польша) – Полина Шувалова (Россия) – 0:1 Нургюл Салимова (Болгария) – Дивья Дешмукх (Индия) – 0:1 Рамешбабу Вайшали (Индия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5 Турнирное положение: Монгонтуул, Шувалова, Дешмукх, Чжу Цзиньэр – по 1, Конеру, Вайшали – по 0,5, Мелия, Кашлинская, Дронавалли, Салимова – по 0.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх