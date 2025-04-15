Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты

Партии проходили 14 апреля. Гран-при ФИДЕ Женщины Пятый этап Пуна, Индия 1-й тур Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Саломе Мелия (Грузия) – 1:0 Чжу Цзиньэр (Китай) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0 Алина Кашлинская (Польша) – Полина Шувалова (Россия) – 0:1 Нургюл Салимова (Болгария) – Дивья Дешмукх (Индия) – 0:1 Рамешбабу Вайшали (Индия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5 Турнирное положение: Монгонтуул, Шувалова, Дешмукх, Чжу Цзиньэр – по 1, Конеру, Вайшали – по 0,5, Мелия, Кашлинская, Дронавалли, Салимова – по 0.
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