"Чтобы у неё были новые ботинки…". Спекуляции на маленькой дочери и угрозы – у Монеточки* не получается по-другому заработать в Европе?

"Чтобы у неё были новые ботинки…". Спекуляции на маленькой дочери и угрозы – у сбежавшей из России либеральной певицы Монеточки* уже не получается по-другому заработать в Европе?Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* стала одним из представителей молодого поколения либерального шоубиза, сбежавших из России после начала СВО.