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Молодой человек скончался в ДТП близ Алматы

Молодой человек скончался в ДТП близ Алматы

18-летний водитель погиб при столкновении с деревом. Как сообщили в пресс-службе РОСО Казахстан, молодой человек 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом в поселке Коккайнар Илийского района.

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