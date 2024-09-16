Молодой человек скончался в ДТП близ Алматы

18-летний водитель погиб при столкновении с деревом. Как сообщили в пресс-службе РОСО Казахстан, молодой человек 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом в поселке Коккайнар Илийского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии