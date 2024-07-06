Глава ЦРУ Бернс отправится в столицу Катара для участия в переговорах по Газе

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на следующей неделе отправится в столицу Катара Доху, чтобы принять участие в переговорах по сделке о заложниках и прекращению огня в секторе Газа.
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