Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

ЧМ по хоккею 2022. Казахстан сыграет с Францией

Сборная Казахстана сыграет со сборной Франции во втором матче на групповом этапе ЧМ в Финляндии. Начало матча в 19:20 по времени Нур-Султана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх