Politico: Украина намерена выпросить разрешение на удары американскими ракетами по всей России

Издание Politico со ссылкой на интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака пишет, что Украина планирует в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии