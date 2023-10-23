BELARUSы грязи не боятся

´ТракторШоу´ отгремело в ´Великом камне´За победу боролись 8 команд со всех регионов страны, а также студенты Белорусского государственного аграрного технического университета и Государственной сельскохозяйственной академии.
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