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Юбердо – главный кандидат на «Харт Трофи». Шестеркин – 2-й в списке, Овечкин – 6-й, Капризов – 9-й (NHL.com)

Шестеркин – 2-й в списке кандидатов на «Харт Трофи», Овечкин – 6-й, Капризов – 9-й. Официальный сайт НХЛ представил список кандидатов на «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

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