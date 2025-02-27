Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что касается редкоземельных металлов – возникли разногласия

Что касается редкоземельных металлов – возникли разногласия

Мысли Бабы Яги Ну, как? Успели начитаться комментариев всяких «воен блогеров», которые рвут и мечут (не икру, а свои комментарии), выражая негодование, что опять «всё пропало!» - потому что, по их… высокопрофессиональному мнению, Путин сдал Трампу наши редкоземельные металлы, будь они неладны!   Все фото из интернета.

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Комментарии
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Астон Мартин
Объясните логически , зачем продавать американцам редкоземельные металлы и почему именно сейчас , почему американцы ни сколько не покаялись за поставку оружия на Украину ??? и может хватит в конце концов доверять ??????????????????????????🥸
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14 час.
Геннадий Бережнов
Это совместные разработки залежей, вывоз переработка и продажа, а деньги в фонд где 100% контроль США. Сколько &quot;У&quot; достанется? Только вот где эти залежи, кто карту видел?
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14 час.
Астон Мартин
Вот именно , где эти залежи , и почему совместные разработки не касаются американских земель , американцы развязали бойню , ни разу не покаялись , и копать собираются почему то не у себя родимых , это развод лохов на сырьевой ресурс , американцы разыграли прекрасную партию для себя , столкнув два славянских народа и после широко открыв карманы для гешефта , а с американцев кто будет спрашивать за поставку оружия и разжигании конфликта , может хватит в наивность верить и что американцы добро несут , хватит быть лохами ...
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14 час.
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