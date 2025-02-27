Что касается редкоземельных металлов – возникли разногласия

Объясните логически , зачем продавать американцам редкоземельные металлы и почему именно сейчас , почему американцы ни сколько не покаялись за поставку оружия на Украину ??? и может хватит в конце концов доверять ??????????????????????????🥸

Это совместные разработки залежей, вывоз переработка и продажа, а деньги в фонд где 100% контроль США. Сколько "У" достанется? Только вот где эти залежи, кто карту видел?

Астон Мартин

Вот именно , где эти залежи , и почему совместные разработки не касаются американских земель , американцы развязали бойню , ни разу не покаялись , и копать собираются почему то не у себя родимых , это развод лохов на сырьевой ресурс , американцы разыграли прекрасную партию для себя , столкнув два славянских народа и после широко открыв карманы для гешефта , а с американцев кто будет спрашивать за поставку оружия и разжигании конфликта , может хватит в наивность верить и что американцы добро несут , хватит быть лохами ...