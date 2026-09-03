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Регионы России

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Билли Рэй Сайрус поддержал решение дочери Майли убрать фамилию из сценического имени

Билли Рэй Сайрус поддержал решение дочери Майли убрать фамилию из сценического имени

Известный музыкант и отец певицы Майли Сайрус, Билли Рэй Сайрус, официально заявил о своей поддержке решения дочери отказаться от использования семейной фамилии в сценическом имени.

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