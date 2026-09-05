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Пронедра

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Больше половины французов решили, что хиджабам не место на улице

Больше половины французов решили, что хиджабам не место на улице

Франция снова оказалась в центре жаркой общественной дискуссии о границах свободы, религиозных традиций и принципов светского государства.

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