Размер пенсий американцев поверг в шок русскую туристку в круизе по Карибам

Американская пара, с которой познакомилась туристка, заявила, что не считают себя богатыми. Они признались, что вынуждены экономить, редко посещают рестораны и выбирают бюджетные варианты даже для круизов.
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