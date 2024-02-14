Путин подписал закон о запрете "наливаек" в регионах

Он наделяет региональные власти дополнительными полномочиями Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает региональным властям право запрещать розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков в небольших барах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.