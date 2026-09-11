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LED Volume Walls vs Green Screens: Which Wins?

Film and television production has reached a turning point. For decades, green screens dominated virtual production, giving filmmakers a flexible way to composite backgrounds during post-production.

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