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«Наноклещи» атакуют: в России за 2 недели пострадали более 2 тысяч человек

«Наноклещи» атакуют: в России за 2 недели пострадали более 2 тысяч человек

Крошечных особей иксодовых клещей легко не заметить на коже. Из-за этого риск заразиться опасной инфекцией возрастает.

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