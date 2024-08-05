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В Генплан Сочи внесли пункт о строительстве ж/д магистрали Адлер-Кисловодск

В Генплан Сочи внесли пункт о строительстве ж/д магистрали Адлер-Кисловодск

В Генплан Сочи внесли пункт о строительстве железнодорожной магистрали Адлер-Черкасск-Кисловодск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елену Павленко.

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