Нардеп Дмитрук назвал слова Келлога об Украине плохой новостью для Зеленского

Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского.
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