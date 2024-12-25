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Нардеп Дмитрук назвал слова Келлога об Украине плохой новостью для Зеленского

Нардеп Дмитрук назвал слова Келлога об Украине плохой новостью для Зеленского

Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского.

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