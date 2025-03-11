Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 910 подписчиков

Военные "Центра" оттачивают мастерство пилотирования FPV-дронов на полигоне

Военные "Центра" оттачивают мастерство пилотирования FPV-дронов на полигоне

Военнослужащие 1-й Славянской бригады проводят тренировки по пилотированию FPV-дронов на полигоне. Расчет под руководством Андрея Попутина отрабатывает маневры и точность в симуляторе блиндажа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх