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Эксперт по инфобезопасности Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией из электронных чеков

Эксперт по инфобезопасности Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией из электронных чеков

Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией, содержащейся в электронных чеках, которые предпочитают получать некоторые покупатели.

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