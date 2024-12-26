Около 4,6 тыс. жителей Курской области получили сертификаты на жилье

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Жители приграничных районов Курской области получили жилищные сертификаты. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
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