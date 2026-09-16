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Царьград

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В Петербурге открылась выставка «Агрорусь»: рост производства 6,2%

В Петербурге открылась выставка «Агрорусь»: рост производства 6,2%

В Северной столице начала работу 35-я по счёту сельскохозяйственная выставка «Агрорусь». Мероприятие посвящено развитию агропромышленного комплекса города.

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