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Забудьте про томатный: Энн Хэтэуэй вернула глубокий красный маникюр

Забудьте про томатный: Энн Хэтэуэй вернула глубокий красный маникюр

Красный маникюр этой осенью становится темнее, гуще и заметно благороднее. Энн Хэтэуэй уже показала версию оттенка, который обещает стать одним из главных бьюти-акцентов сезона, — насыщенный рубиновый красный с зеркальным блеском.

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