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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об Овечкине: «Если Саша решит бить рекорд Гретцки в Канаде, не полечу к нему. Я у них под санкциями»

Нападающий «Вашингтона» вернулся на лед после травмы и забил в 2 матчах подряд. 39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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