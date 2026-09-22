Хоккеист Юрий Бояринов скоропостижно скончался в Новосибирске

Юрий Бояринов с 13 лет отстаивал честь новосибирского хоккея на всесоюзных соревнованиях. Воспитанник ХК «Сибирь» стал серебряным призером чемпионата СССР среди молодёжных команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Канал нелегальной...
- Мэр Новосибирска ...
- Бывший пристав из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым