Донецк. Где то 1963-64 год. Вид с гостиницы Украина на сквер Горького, Калиновку. Поселок 20-летия Октября Донецкая группа новостей.
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Донецк. Где то 1963-64 год. Вид с гостиницы Украина на сквер Горького, Калиновку. Поселок 20-летия Октября Донецкая группа новостей.
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