Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты

В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты

Интересная жизнь с Vera Star Фото: duma.gov.ru Давненько в Госдуме не было дрязг и вот на днях разразился громкий политический скандал.

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Комментарии
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владимир рябченко
неДОразвитый пишется слитно... доразвитый Вы наш...
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, значит это кому-то надо? Вспомните К. Собчак, которая ранее так же выдвигалась кандидатом в президенты
Ответить
59 мин.
СП
Сергей Потемкин
А Харитонов ваш лучше, что-ли. С полным отсутствием чувства юмора и постным лицом.  Предложить такого президентом комми  чего хотят ? Страну опозорить ?
Ответить
25 мин.

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