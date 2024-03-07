Флорист Сафронова объяснила, почему не стоит подрезать тюльпаны ножницами

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе со «Звездой» предупредила о том, что даже самый удачно выбранный букет тюльпанов на 8 Марта может быстро завять, если за ним неправильно ухаживать.
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