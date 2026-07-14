В Белой Церкви суд отбирает монастырские здания у УПЦ МП – монахини подали апелляцию

В Белой Церкви продолжается ожесточённое судебное противостояние вокруг женского монастыря в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, принадлежащего канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).
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