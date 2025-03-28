Илон Маск: СМИ должны отвечать за ложь о Дональде Трампе

Миллиардер Илон Маск в интервью Fox News предложил привлечь к ответственности СМИ за распространение ложных сведений о Дональде Трампе, которые, по его словам, привели к попытке покушения на экс-президента США.
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