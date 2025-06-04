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Рязанские новости

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Инспекция по охране ОКН назвала причину демонтажа вывесок в Рязани

Инспекция по охране ОКН назвала причину демонтажа вывесок в Рязани

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области с начала 2025 года подала несколько исков к организациям и индивидуальным предпринимателям с требованием демонтировать вывески с фасадов зданий.

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