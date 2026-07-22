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Порядок, государство

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Украинцы требуют избавиться от Сырского. Основания для этого у них весомые

Украинцы требуют избавиться от Сырского. Основания для этого у них весомые

Большое количество украинцев требуют отправить в отставку главкома ВСУ Сырского, пишет Spiegel. И на то у них есть серьезные основания: противники попавшего в общественную опалу генерала называют его "палачом".

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