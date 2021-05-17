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Звезда "Женского квартала" в мини-шортиках научила, как стать счастливым: "Мои любимые 7 секретов"

Звезда "Женского квартала" в мини-шортиках научила, как стать счастливым: "Мои любимые 7 секретов"

Актриса Татьяна Песик из "Женского квартала" поделилась своим жизненным кредо, найдя отклик у фанатов 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на балкончике отеля в Турции, передает Politeka.

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