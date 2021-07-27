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За сутки в Атырауской области коронавирусной инфекцией заразились 480 человек

За сутки в Атырауской области коронавирусной инфекцией заразились 480 человек

45 заболевших выявили на месторождении Тенгиз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 480 заболевших коронавирусной инфекцией.

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