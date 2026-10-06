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Юрист объяснил, как расторгнуть брачный договор в России

Юрист объяснил, как расторгнуть брачный договор в России

Независимо от выбранного способа обязательным условием остается нотариальное удостоверение Россияне получили возможность подготовить брачный договор с помощью портала "Госуслуги".

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