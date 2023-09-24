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Арендованного ПСВ у «Баварии» хавбека Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал

Арендованного ПСВ у «Баварии» хавбека Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал

Речь о выездной игре чемпионата Нидерландов с «Алмере» (4:0). Вероятно, хавбек сборной США, арендованный у «Баварии», проспал выезд на матч, который состоялся в 20:00 по местному времени.

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