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Скрыться не удалось. В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Республике Крым

Скрыться не удалось. В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Республике Крым

«Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из города Феодосии при содействии оперативников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении.

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