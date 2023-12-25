Без помех лечению: психбольницу на Грибакиных отремонтируют за 38 млн

В Невском районе Петербурга находится учреждение, в котором вряд ли кто-то захотел бы оказаться. В психиатрическую лечебницу на улице Грибакиных привозят «скорбных духом» петербуржцев, здесь же проводятся судебно-психиатрические экспертизы.