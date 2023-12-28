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Солист «Иванушек» Кирилл Андреев показал подросшую внучку на новогоднем представлении

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев показал подросшую внучку на новогоднем представлении

Кирилл Андреев показал публике подросшую внучку. Солист группы «Иванушки International» выложил в социальных сетях редкие кадры с девочкой.

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