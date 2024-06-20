С какими продуктами лучше не есть орехи: очень полезны, но могут и навредить

Орехи содержат витамины и полезные вещества, море протеина и клетчатки, а также растительных жиров. Орехи рекомендуют включить в рацион, и они являются обязательным ингредиентом проверенных диет, обеспечивающих долголетие и укрепляющих здоровье.
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