В многопрофильном лицее имени Г. Курсави Арского района состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации учащимся образовательного учреждения.
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