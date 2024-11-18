#Сводка на утро 18 ноября 2024 года ▪️ Из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что в районе н.
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#Сводка на утро 18 ноября 2024 года ▪️ Из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что в районе н.
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