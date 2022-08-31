День знаний на телеканале «Доктор»: это должен знать каждый родитель

1 сентября в 11:00 в новом выпуске программы «ТЕЛЕДОКТОР», в прямом эфире телеканала «Доктор» и официальном сообществе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», зрители и подписчики узнают все о том, как правильно подготовить ребенка к учебному году.