День знаний на телеканале «Доктор»: это должен знать каждый родитель

1 сентября в 11:00 в новом выпуске программы «ТЕЛЕДОКТОР», в прямом эфире телеканала «Доктор» и официальном сообществе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», зрители и подписчики узнают все о том, как правильно подготовить ребенка к учебному году.
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