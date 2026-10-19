«Зомби-пожары» могут накрыть Россию весной из-за теплой зимы: опасность скрывается под землей«Зомби-пожары» — это подземные очаги возгорания, которые незаметно тлеют после тушения, а затем резко вспыхивают с новой силой.
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