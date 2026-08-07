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Эпиграф

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«Летней депрессии не существует»: апатию в жару объяснила психолог

«Летней депрессии не существует»: апатию в жару объяснила психолог

Медицинского диагноза «летняя депрессия» не существует. При этом, человек действительно может испытывать негативные эмоции из-за усталости в жару, сообщила ТАСС преподаватель кафедры психологии личности НГУ Марина Злобина.

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