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Huawei провела «День инноваций в Европе»

Huawei провела «День инноваций в Европе»

Компания Huawei провела в Париже в 2024 году «День инноваций в Европе» — мероприятие, на котором европейские технологические лидеры, представители бизнеса и эксперты по инновациям изучили возможности для трансграничного и межотраслевого сотрудничества.

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