Российская микроэлектроника возвращается в игру как РОСЭЛЕКТРОНИКА бросает вызов мировым гигантам...

Ещё десять лет назад казалось, что Россия навсегда потеряла позиции в микроэлектронике. Но 2025 год показал: отечественные предприятия не просто возрождают отрасль — они создают технологии, которые заставляют западных конкурентов нервничать.
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