«Мой человек Сияна, 5 лет» — так Тимур Соловьёв подписал фотографии дочери в январе 2026 года. Для ведущего «Доброго утра» на Первом канале это едва ли не самый внятный публичный ответ на вопрос, что происходит в его жизни: брак с бизнесвумен Анной Башмет остался позади, а в рассказах о себе он всё чаще возвращается к […] .